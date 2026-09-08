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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Команда Усика отклонила предложение Фьюри заменить Джошуа: «Александр – не запасной вариант»

Сергей Лапин, директор команды Александра Усика , ответил на вызов Тайсона Фьюри . Ранее Фьюри заявил, что Энтони Джошуа отказался с ним драться, и предложил Усику заменить британца.

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