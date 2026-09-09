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Отказ от кино, тату «Лара» и запрет на фото: как живёт непубличный сын Ларисы Гузеевой Георгий

Отказ от кино, тату «Лара» и запрет на фото: как живёт непубличный сын Ларисы Гузеевой Георгий

Сын Ларисы Гузеевой мог бы легко построить карьеру в кино или стать регулярным героем светской хроники, но осознанно выбрал совершенно иной путь.

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