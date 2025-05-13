Уникальный музей "Поезд Победы" приедет в Тулу

15 и 16 мая на Московском вокзале Тулы будет работать передвижная иммерсивная выставка "Поезд Победы", посвященная Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба департамента по информационной политике министерства массовых коммуникаций Тульской области.
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