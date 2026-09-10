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На Западе признали, что санкции против РФ не смогли ее изолировать

На Западе признали, что санкции против РФ не смогли ее изолировать

Западные политики признали, что попытки изолировать Россию, а также «беспрецедентный» поток санкций против нее не смогли изолировать Москву.

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