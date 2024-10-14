Важная информация от военного комиссариата города Салехард

Военный комиссариат города Салехард и Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа информирует граждан мужского пола, состоящих на воинском учете в военном комиссариате города Салехард и Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа с 1994 по 2006 годов рождения, не пользующихся отсрочкой от призыва и не имеющих военного билета явиться по адресу: г.