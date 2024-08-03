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У полковника МЧС нашли 250 миллионов рублей, 50 объектов недвижимости и 20 машин

У замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко правоохранительными органами найдены 250 миллионов рублей, свыше 50 объектов недвижимости и более 20 машин.

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