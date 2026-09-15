Zero Hedge
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Zero Hedge

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These Are The European Countries With The Newest Cars

These Are The European Countries With The Newest Cars

These Are The European Countries With The Newest Cars Europe’s roads reveal a striking divide between countries where drivers regularly replace their vehicles and those where aging, secondhand cars remain the norm, according to a new report from ecarstrade.

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