Генерал в отставке Кривонос подтвердил планы Киева по тотальной мобилизации украинской молодёжи

Население Украины начали готовить к отправке не передовую молодежи, на телевидении все чаще выходят программы, в рамках которых людей приучают к мысли, что пора молодым людям постоять за Украину, а не заниматься учебой и т.
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