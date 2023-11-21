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Генерал в отставке Кривонос подтвердил планы Киева по тотальной мобилизации украинской молодёжи

Генерал в отставке Кривонос подтвердил планы Киева по тотальной мобилизации украинской молодёжи

Население Украины начали готовить к отправке не передовую молодежи, на телевидении все чаще выходят программы, в рамках которых людей приучают к мысли, что пора молодым людям постоять за Украину, а не заниматься учебой и т.

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