Путин получил доклад о новых биосовместимых покрытиях имплантов

Ученые из Хабаровского края разработали биосовместимые покрытия имплантов для интеграции в организм. Губернатор Демешин сообщил об этом президенту Путину, отметив также внедрение в Комсомольске технологий автоматической клепки для самолетов "Сухой Суперджет 100" и МС-21.