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Царьград

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Путин получил доклад о новых биосовместимых покрытиях имплантов

Путин получил доклад о новых биосовместимых покрытиях имплантов

Ученые из Хабаровского края разработали биосовместимые покрытия имплантов для интеграции в организм. Губернатор Демешин сообщил об этом президенту Путину, отметив также внедрение в Комсомольске технологий автоматической клепки для самолетов "Сухой Суперджет 100" и МС-21.

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