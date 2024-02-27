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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В дополнении Elden Ring: Shadow of the Erdtree появится уникальная механика, напоминающая S...

В дополнении Elden Ring: Shadow of the Erdtree появится уникальная механика, напоминающая S...

В дополнении Elden Ring: Shadow of the Erdtree появится уникальная механика, напоминающая Sekiro: Shadows Die TwiceПредстоящее сюжетное расширение Shadow of the Erdtree для хардкорного экшена Elden Ring должно стать самым масштабным дополнением в истории студии FromSoftware.

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