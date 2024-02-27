В дополнении Elden Ring: Shadow of the Erdtree появится уникальная механика, напоминающая S...

В дополнении Elden Ring: Shadow of the Erdtree появится уникальная механика, напоминающая Sekiro: Shadows Die TwiceПредстоящее сюжетное расширение Shadow of the Erdtree для хардкорного экшена Elden Ring должно стать самым масштабным дополнением в истории студии FromSoftware.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)