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Соннен считает, что Джонс завершит карьеру в 2025 году: «Бой с Аспиналлом – последнее выступление Джона»

«Я очень уверен в этом прогнозе. Он заключается в том, что Джон Джонс уйдет на пенсию в 2025 году. Джонс подерется с Томом Аспиналлом.

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