Федоров: Украина продает брехню, хаос и безответственность

Украина продает "брехню, хаос и безответственность". Об этом заявил отправленный в отставку с поста министра обороны страны Михаил Федоров во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube украинского телеканала "Общественное".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии