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Газета.ру

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Федоров: Украина продает брехню, хаос и безответственность

Федоров: Украина продает брехню, хаос и безответственность

Украина продает "брехню, хаос и безответственность". Об этом заявил отправленный в отставку с поста министра обороны страны Михаил Федоров во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube украинского телеканала "Общественное".

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