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НАША ЛОСИНКА

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Глава управы Лосиноостровского района провёл обход территории

Глава управы Лосиноостровского района Михаил Гайдаров совместно с первым заместителем Никитой Киргизовым, заместителем Ириной Машкиной, сотрудниками управы, представителями ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района», общественными советниками и активными жителями провёл очередной обход территории по ранее утверждённому маршруту.

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