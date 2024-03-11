Дело темное, что дело "Мокрое"

Верно говорят: от тюрьмы и сумы - не зарекайся! И тут есть такие новости: Петроградский районный суд Санкт-Петербурга наложил арест на земли агрохолдинга "Мокрое" в Липецкой области, на которых выращивают корм для молочных коров.