Дело темное, что дело "Мокрое"

Верно говорят: от тюрьмы и сумы - не зарекайся! И тут есть такие новости: Петроградский районный суд Санкт-Петербурга наложил арест на земли агрохолдинга "Мокрое" в Липецкой области, на которых выращивают корм для молочных коров.
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