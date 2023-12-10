Камила Валиева: «Наша страна делает все возможное, чтобы у нас не пропадала мотивация, чтобы мы дальше развивались»

«Для меня Россия – это мой дом, где люди очень искренние и по-теплому относятся. Сейчас, в довольно непростой для спортсменов период, когда нет международных стартов, наша страна делает все возможное, чтобы у нас не пропадала мотивация, чтобы мы дальше развивались.