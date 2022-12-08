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«Северсталь» подписала полноценный контракт с Рожковым

«Северсталь» подписала полноценный контракт с нападающим Никитой Рожковым. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

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