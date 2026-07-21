Русский альпинист сорвался по пути к высочайшей вершине Памира в Таджикистане

22-летний мужчина с травмами три дня ждет эвакуацию, спасатели могут не прийти до пятницы.В горах Памира на территории Таджикистана уже третий день не могут забрать 22-летнего русского туриста Игоря, получившего серьезную черепно-мозговую травму во время альпинистского восхождения.