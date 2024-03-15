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Киркоров объяснил значение новой татуировки дракона на руке

Киркоров объяснил значение новой татуировки дракона на руке

Певец Филипп Киркоров сделал новые татуировки на руках и объяснил их значение.Исполнитель в эфире «Это нормально?» на ТНТ объяснил, что участие в реалити-шоу «Сокровища императора» вдохновило его на китайскую культуру.

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