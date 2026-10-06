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Мировое обозрение

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Энергетический интернет: как получать тепло, свет и кинетическую энергию вообще без аккумуляторов

Энергетический интернет: как получать тепло, свет и кинетическую энергию вообще без аккумуляторов

Главное в тезисах: Отказ от аккумуляторов: Инженеры Гонконгского политехнического университета (PolyU) под руководством профессоров Чау Квок Тонга и Лю Вэя предложили концепцию «беспроводного энергетического интернета» — прямого преобразования электромагнитного поля в движение, тепло или свет без промежуточного накопления заряда.

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