20 января 1991 года Крым проголосовал за выход из состава Украины.На прошедшем референдуме 93% жителей полуострова ответили, что они за воссоздание Крымской автономной советской республики – как отдельной республики в составе СССР.
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