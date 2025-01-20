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20 января 1991 года Крым проголосовал за выход из состава Украины

20 января 1991 года Крым проголосовал за выход из состава Украины

20 января 1991 года Крым проголосовал за выход из состава Украины.На прошедшем референдуме 93% жителей полуострова ответили, что они за воссоздание Крымской автономной советской республики – как отдельной республики в составе СССР.

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