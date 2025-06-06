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Что известно об игре GTA VI? Дата выхода и сюжет новой части франшизы Grand Theft Auto

Что известно об игре GTA VI? Дата выхода и сюжет новой части франшизы Grand Theft Auto

Поклонники серии игр Grand Theft Auto уже более 10 лет ждут выхода шестой части. По последней информации GTA VI (ГТА 6) выйдет весной 2026 года.

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