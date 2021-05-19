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Экс-тренер Владимира Кличко: «Он побьет любого из троицы Джошуа-Фьюри-Уайлдер»

Экс-тренер Владимира Кличко: «Он побьет любого из троицы Джошуа-Фьюри-Уайлдер»

Али Башир Джеймс, бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко, заявил, что украинский боксер в случае возвращения на профессиональный ринг побьет любого из троицы Энтони Джошуа — Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.

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