Бобры из Нижне-Свирского заповедника приступили к строительству гигантской плотины

Данное гидросооружение необходимо хозяйственным зверькам, чтобы поддерживать нужный уровень воды и строить хатки Бобры из Нижне-Свирского заповедника в Ленинградской области приступили к строительству гигантской плотины.
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