Чубайса ждёт уголовка, элиту – зачистка, а приватизацию – пересмотр

Депутаты Госдумы РФ Андрей Картаполов из «Единой России» и Андрей Луговой из ЛДПР направили запрос в СК РФ с просьбой проверить деятельность бывшего главы госкорпорации Роснано Анатолия Чубайса на наличие в его служебных действиях преступлений.