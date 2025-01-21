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Закон и Порядок

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Чубайса ждёт уголовка, элиту – зачистка, а приватизацию – пересмотр

Чубайса ждёт уголовка, элиту – зачистка, а приватизацию – пересмотр

Депутаты Госдумы РФ Андрей Картаполов из «Единой России» и Андрей Луговой из ЛДПР направили запрос в СК РФ с просьбой проверить деятельность бывшего главы госкорпорации Роснано Анатолия Чубайса на наличие в его служебных действиях преступлений.

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