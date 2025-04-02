Вместо доброго дела – уголовная ответственность: что нельзя и можно делать с найденной банковской картой Ольга БезродняяПри обнаружении банковской карты, принадлежащей другому человеку, важно действовать осторожно и разумно.
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