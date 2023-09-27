Профессор заявил, что маски бесполезны и только усиливают психоз

Игорь Гундаров утверждает, что страх и ограничения негативно влияют на иммунитет Маски в пандемию бесполезны и только усиливают психоз, заявил изданию "Подмосковье сегодня" доктор медицинских наук Игорь Гундаров.
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