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Маркус Тюрам о победе партии Ле Пен на выборах в Европарламент: «Ситуация печальная, очень серьезная. Нужно бороться, чтобы «Национальное объединение» не прошло»

На выборах в Европарламент во Франции первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

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