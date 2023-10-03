Этот продукт точно есть у вас дома, и он поможет вашим волосам

Этот продукт точно есть у вас дома, и он поможет вашим волосамПольза горчицы для волос заключается во входящих в ее состав белках, ненасыщенных жирных кислотах омега-3 и омега-6, витаминах – A, D, E и K и микроэлементах – цинке, калии, магнии, железе.