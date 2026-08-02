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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Международная федерация конного спорта приняла рекомендации МОК в отношении россиян. Полное решение о допуске спортсменов ожидается в сентябре

Международная федерация конного спорта (FEI) положительно приняла рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) по снятию санкций с российских спортсменов.

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