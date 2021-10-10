Глава евродипломатии Боррель допустил снижение роли ЕС на международной арене

БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель опасается, что недавние события на международной арене приведут к снижению роли ЕС, если европейские страны не выработают общую стратегию.
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