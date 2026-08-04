В Крыму и Севастополе снизят цену бензина АИ-92 до 100 рублей за литр

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с 4 августа на автозаправочных станциях сетей «ТЭС» и «АТАН» в Крыму и Севастополе цена бензина марки АИ-92 будет снижена и зафиксирована на уровне не выше 100 рублей за литр.
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