В Крыму и Севастополе снизят цену бензина АИ-92 до 100 рублей за литр

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с 4 августа на автозаправочных станциях сетей «ТЭС» и «АТАН» в Крыму и Севастополе цена бензина марки АИ-92 будет снижена и зафиксирована на уровне не выше 100 рублей за литр.