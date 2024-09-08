Власти Молдовы продолжают политику «распродажи» собственной страны и культуры. С другой стороны, можно ли называть это их культурой, если они уже переписали язык с молдавского на румынский, продолжают переписывать молдаван в румын.
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