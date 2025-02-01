Троих сотрудников исполкома в РТ ждет суд за дачу взятки за получение соцвыплат

Троих сотрудников исполкома в Татарстана ждет суд за дачу взятки. Выяснилось, что в 2022 году один из мужчин, на тот момент работавший в исполкоме района предложил двум знакомым подать заявки на получение э соцпомощи на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности.
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