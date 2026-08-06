Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Бежал по дорогу на машину»: зеков-мигрантов, подписавших контракты с Минобороны РФ ради побега на родину, задержали в Саратове

«Бежал по дорогу на машину»: зеков-мигрантов, подписавших контракты с Минобороны РФ ради побега на родину, задержали в Саратове

Русь Несгибаемая В Саратове силовики задержали группу беглых осуждённых мигрантов, которые заключили контракты с Минобороны РФ в исправительной колонии исключительно ради организации побега с СВО на родину.

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Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Михаил Пантюхин
Уважаемый Владимир я вас поддерживаю, и думаю, что таких как вы МИЛЛИОНЫ В РОССИИ, А ТО ЕСТЬ ВСЕ КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ НАШЕЙ СТРАНЫ.
Спасибо за понимание!
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1 м.
МП
Михаил Пантюхин
Владимир Никитин
Спасибо за понимание!
Не за что Владимир, ведь Россия не только НАША СТРАНА, РОССИЯ РОДИНА МАТЬ! А за неё любому зверю глотку перегрызу!
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1 м.
ВН
Владимир Никитин
Всегда таких людей уважал, уважаю и уважать буду до конца дней своих. Мне немного за 70, военно-учетная специальность очень полезная, но возраст... Ответили, что в случае крайней необходимости  (война) пригожусь для охраны важных государственных объектов и администрации. Чтобы вопросов о моей возрастной адекватности не возникало - пишу книги, сценарии и рассказы. кое что публикую    Трилогия &quot;Ненужные люди&quot; - драма &quot;Хроника одного рецидива&quot;, драма &quot;Валентинка&quot; и драма &quot;Республика волков&quot;. А так же криминальная повесть &quot;Взрослые игры для детей&quot;, повесть &quot;Непризывной возраст&quot; и много опубликованных уже рассказов... Всего вам доброго и удачи. А интересы России матушки надо продолжать отстаивать, иначе наши потомки нас не поймут!!!
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1 м.