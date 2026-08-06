«Бежал по дорогу на машину»: зеков-мигрантов, подписавших контракты с Минобороны РФ ради побега на родину, задержали в Саратове

Уважаемый Владимир я вас поддерживаю, и думаю, что таких как вы МИЛЛИОНЫ В РОССИИ, А ТО ЕСТЬ ВСЕ КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ НАШЕЙ СТРАНЫ.

ВН

Владимир Никитин

Всегда таких людей уважал, уважаю и уважать буду до конца дней своих. Мне немного за 70, военно-учетная специальность очень полезная, но возраст... Ответили, что в случае крайней необходимости (война) пригожусь для охраны важных государственных объектов и администрации. Чтобы вопросов о моей возрастной адекватности не возникало - пишу книги, сценарии и рассказы. кое что публикую Трилогия "Ненужные люди" - драма "Хроника одного рецидива", драма "Валентинка" и драма "Республика волков". А так же криминальная повесть "Взрослые игры для детей", повесть "Непризывной возраст" и много опубликованных уже рассказов... Всего вам доброго и удачи. А интересы России матушки надо продолжать отстаивать, иначе наши потомки нас не поймут!!!