Бобруйские спасатели 22 июня приняли участие в митинге-реквиеме.

Руководство Бобруйска, представители трудовых коллективов, общественных объединений, молодежь собрались в 4 утра возле мемориала памяти, чтобы отдать дань уважения подвигу тех, кто сражался за Родину, кто первым принял бой в Брестской крепости, кто стоял насмерть под Могилевом, кто сгорел в пожарищах сожженных деревень.