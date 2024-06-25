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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Бобруйские спасатели 22 июня приняли участие в митинге-реквиеме.

Бобруйские спасатели 22 июня приняли участие в митинге-реквиеме.

Руководство Бобруйска, представители трудовых коллективов, общественных объединений, молодежь собрались в 4 утра возле мемориала памяти, чтобы отдать дань уважения подвигу тех, кто сражался за Родину, кто первым принял бой в Брестской крепости, кто стоял насмерть под Могилевом, кто сгорел в пожарищах сожженных деревень.

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