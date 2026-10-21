Это один из самых низких показателей среди успешно выхоженных младенцев за последние годы В Московской области врачи спасли недоношенного младенца с минимальным весом — 367 граммов, сообщил пресс-службе ТАСС заместитель председателя правительства и министр здравоохранения региона Максим Забелин.