Avia.pro - СМИ Москва. Столица, утопающая в предновогодних огнях, замерла, узнав о приговоре, который, словно гром среди ясного неба, потряс правоохранительные круги.
Гениальный следователь из Москвы пошла ва-банк, сколотила мощную ОПГ и провернула миллиардную аферу
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Такие вот судьи, как эта, и выносят приговоры, которые шокируют россиян.
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12 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ и судьями!
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11 час.
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