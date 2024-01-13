ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

285 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЕРГЕЙ Лютов
    Чем больше бандерлогов утилизирует, те меньше останется для фильтрации!Хватит церемонить...
  • Олег Тимофеев
    Так и есть. Ни стрелять ни жрать нечего.Срочно! ВСУ сдали...
  • Олег Тимофеев
    Ведь могут, могут когда захотят и не только склад.Пожарище и обруше...

Пожарище и обрушение на огромном складе Wildberries: все началось с поножовщины

Пожарище и обрушение на огромном складе Wildberries: все началось с поножовщины

Хронология событий от свободных СМИ — 10 января возле склада драка мигрантов. 33-летний гражданин Азербайджана с ножевыми ранениями госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Абрамова
мигранты постарались..поджог конечно..одно г   от них
Ответить
12 час.
саша дмитренко
в  европе  во  всем  виноваты  русские,у  нас  мигранты)))
Ответить
12 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Ведь могут, могут когда захотят и не только склад.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх