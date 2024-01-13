Пожарище и обрушение на огромном складе Wildberries: все началось с поножовщины

Хронология событий от свободных СМИ — 10 января возле склада драка мигрантов. 33-летний гражданин Азербайджана с ножевыми ранениями госпитализирован в тяжёлом состоянии.
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