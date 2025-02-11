Квартира Юрия Стоянова: 54 кв м невероятного уюта и творческих находок на Кутузовском

алексей алексей

ТРУД АКТЕРА – ЭТО? Сначала «чуткие, обнаженные, незащищенные» пьянствуют, блудят, выделывая кренделя на сцене, и упорно не хотят работать. Называют лицедейство службой и наполняют «мир искусства» сплетнями и злобой, из которой и состоят души актеров! Лживые, двуличные, ненавидящие друг друга, фальшь на фальше сидит и погоняет, а без манерности и выкаблучивания актер – это не актер. Юрий Яковлев, актер, поделился об атмосфере в актерской среде: дух зависти и ненависти, актеры никогда не дружат друг с другом. У меня есть хороший товарищ, но он «нормальный» человек, не из актерской среды. Нечасто, но балерины из Большого театра – Олимп искусства – забыв про болтовню о «культуре», делятся: опрометчиво выити на сцену, не проверив целы ли пуанты, - могут быть подрезаны ленточки-завязки, и не окажутся ли «случайно» в пуантах лезвия от бритв. Вся актерская шатия-братия поражена жутким пьянством, и оправдывают подобное тяжелым Психологическим состоянием, мол, актеры – это же люди без кожи. На сцене на нервах, так трудно. Но не идут в шахтеры, чтобы облегчить свою жизнь. Хотя еще недавно актеров не хоронили на кладбище, чтобы не осквернять усопших (нечистые душой, душу продали), но только за кладбищенской оградой, как собак – ну, не рядом же с людьми! Все свою жизнь теряют «свое человеческое достоинство», а состарившись, идут в монашество, чтобы восстановить «свое человеческое достоинство» - как профессиональное безделие - и снова житие за чужой счет! ЖИЗНЬ ПАРАЗИТА – ТЯЖЕЛАЯ ЖИЗНЬ, НЕ ПРАВДА ЛИ? Актеры – все-таки люди, которые в большей степени порочны, чем не актеры! И определенный тип людей – актеров, это те, кто пошел в Актеры, но так и не вышел! Иначе бы и не пошли лицедействовать и не создали убедительные Образы (живописно, по-актерски), но и делать их Культурными, Особенными людьми - зачем? И именно профессия актера вытаскивает из людей, уже склонных к пороку, еще более порочности. В интервью Евгений Матвеев, актер, очень честно и умно рассуждал, юноши и девушки не стремитесь стать актерами - это разрушает психику. Я, по природе свой истерик, дома устраиваю скандалы, бью посуду, оскорбляю моих близких, потом прошу прощения, становлюсь на колени и горько плачу – я понимаю, как со мной тяжело моим близким, но именно это качество, быть Истеричным, позволяет мне легко входить в роль! Что здесь непонятного?!