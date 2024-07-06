Покупка иностранной валюты: новые вызовы и возможности Ольга ВайленкоСовременные российские экономические реалии заставляют граждан задуматься о наилучших способах сохранения и приумножения своих сбережений.
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