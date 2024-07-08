В зоне СВО новосибирские военные приютили хорька Игоря

Новый питомец помогает военным скрасить досуг и охраняет припасы от грызунов.Военнослужащие автомобильного батальона из Новосибирской области приютили в зоне проведения специальной военной операции нового питомца.
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