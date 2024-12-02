Лидер Украины Владимир Зеленский отказался от введения западной армии на украинскую территорию. Такая помощь была бы для страны желательной, но международные риски слишком высоки, заявил глава киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии