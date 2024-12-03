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Глава ФЛГР Вяльбе сообщила о проблемах со здоровьем у лыжника Большунова

Глава ФЛГР Вяльбе сообщила о проблемах со здоровьем у лыжника Большунова

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустит масс-старт на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Тёи, потому что улетел для прохождения дополнительного медицинского обследования.

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