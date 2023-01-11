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Арсен Захарян: «Устал от разговоров про «Челси», поднадоедает. Готовлюсь к сезону в «Динамо»

Арсен Захарян высказался о ситуации с возможным переходом в «Челси». — Есть ли от «Челси» какие-то контакты сейчас? Есть задатки трансфера? — Это мы уже решаем с клубом, агентами.

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