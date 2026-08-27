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157 погибших: огромное наводнение накрыло Непал из-за схода лавины

157 погибших: огромное наводнение накрыло Непал из-за схода лавины

Разрушительное наводнение произошло в северных районах Непала утром 26 августа. Как сообщает ТАСС, погибли 157 человек, а пропавшими без вести считаются не менее 384 туристов, в том числе 291 иностранный гражданин.

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