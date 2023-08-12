Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Мышкин об Аликине и Галкине в «Автомобилисте»: «Намечается плотный и «читающий» дуэт. Мозги для вратаря важнее, чем габариты»

Клуб из Екатеринбурга обыграл «Динамо» (3:0) на Кубке Республики Башкортостан, Владимир Галкин сыграл на ноль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх