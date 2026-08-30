Французские банки отказали в кредите партии «Нацобъединение»

Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла заявил, что ни один французский банк не согласился финансировать их кампанию на выборах 2027 года.
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