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Царьград

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Французские банки отказали в кредите партии «Нацобъединение»

Французские банки отказали в кредите партии «Нацобъединение»

Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла заявил, что ни один французский банк не согласился финансировать их кампанию на выборах 2027 года.

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