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Не успели посетить остановку из будущего у «Севкабель Порта» во время Science Bar Hopping? Приходите к арт-объекту на «НеЭкономическую Сходку»

Не успели посетить остановку из будущего у «Севкабель Порта» во время Science Bar Hopping? Приходите к арт-объекту на «НеЭкономическую Сходку»

Проект «Моя остановочка» у «Севкабель Порта» продолжит работу. С 4 по 11 июня там проходит «НеЭкономическая Сходка на Остановочке».

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