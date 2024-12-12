Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Балаган года

Балаган года

В Москве состоялся сверкающий песенный праздник. или не праздник? Или это какой-то балаган? Почему хочется назвать это именно балаган, а не новогодний праздник? Да потому что мы давным давно притомились от лицезрения этих лиц и они давным-давно для нас не праздник, а скорее даже раздражающий фактор.

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Комментарии
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Надежда Петракова
👍🤝🤮точно про крокодила Реву🔥
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6 час.
Надежда Петракова
Смотреть не на кого, кроме Шамана🙌
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6 час.
Раиса Григорьева
Как они надоели…Кто их смотрит?Тьфу!
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53 мин.

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