Балаган года

В Москве состоялся сверкающий песенный праздник. или не праздник? Или это какой-то балаган? Почему хочется назвать это именно балаган, а не новогодний праздник? Да потому что мы давным давно притомились от лицезрения этих лиц и они давным-давно для нас не праздник, а скорее даже раздражающий фактор.